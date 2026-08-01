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Fransa, Mısır'ın Dimyat Limanı'nda iki gemiye yapılan saldırıya tepki gösterdi

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Fransa hükümeti, Mısır'ın Dimyat Limanı'nda iki geminin insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınmasını kınadı.

Fransa hükümeti, Mısır'ın Dimyat Limanı'nda iki geminin insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınmasını kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından, 29 Temmuz'da yapılan saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Saldırının şiddetle kınandığı açıklamada, Fransa'nın, Mısır'ın güvenliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteği vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, bölgede barış ve istikrar inşasına yönelik diplomatik çabaların sürdürülmesi gerektiği ve Fransa'nın bu konuda üzerine düşeni yapacağının altı çizildi.

Mısır hükümeti, 29 Temmuz'da Dimyat Limanı'nda bulunan 2 gazlaştırma ve depolama gemisinde yangın çıktığını ve bu yangınların kamikaze İHA saldırısı sonucu çıktığını bildirmişti.

Yemen'deki Husiler, Mısır'ın Dimyat Limanı'nda iki gemiyi hedef aldıkları yönündeki iddiaları reddederek, Kızıldeniz'de deniz trafiğinin güvenli olduğunu ve endişe edilecek bir durum bulunmadığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA
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