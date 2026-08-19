Fransa'dan Ben-Gvir'e 'insanlık dışı' tepki

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Gazzelilerin öldürülmesi gerektiği yönündeki ifadelerini "insanlık dışı" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Barrot, La Montagne gazetesine verdiği röportajda, İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in açıklamalarına değindi.

"Bugün Batı Şeria'da yaşananlar utanç verici ve hepimizi isyan ettirmeli." diyen Barrot, Fransa'nın Ben-Gvir'e yaptırım uygulama kararı aldığını hatırlattı.

Barrot, İsrailli Bakan'ın Gazzelilerin öldürülmesi gerektiği yönündeki ifadelerini "insanlık dışı ve kabul edilemez" olarak niteledi.

Fransa, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelesi nedeniyle 23 Mayıs 2026'da Ben-Gvir'in ülke topraklarına girişini yasaklamıştı.

Ben-Gvir, 16 Ağustos'ta "Gazze'ye her gece 30-40 saldırı düzenlenmesi" gerektiğini belirterek, "Sadece sizi tehlikeye atanlar değil. Orada hayatta kalmaması gereken insanlar var. Onlar yaşamamalı." ifadelerini kullanmıştı.

Avrupalı siyasetçiler, Ben-Gvir'in bu ifadelerine tepki göstermişti.

Kaynak: AA