Fransız hükümeti İsrail'e silah sattıkları iddialarını yalanladı

Fransa hükümeti, İsrail'e son 3 yılda ihraç edilen askeri ekipmanların savunma amaçlı olduğunu savunarak silah satışına dair iddiaları yalanladı. Başbakan Lecornu, muhalefeti kamuoyuna yanlış bilgi vermekle suçladı ve iddiaların yalan olduğunu belirtti.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, son günlerde basına yansıyan ve solcu muhalefet partisinin de eleştirdiği İsrail'e 3 yıldır askeri ekipman ihraç edildiğine dair iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Başbakan Lecornu, hükümeti İsrail'e silah satışı yaptığı için eleştiren Filistin destekçisi solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot'a tepki gösterdi.

Lecornu muhalefeti kamuoyuna yalan söylemekle suçlayarak "Fransa, İsrail'e silah satmıyor." dedi.

İsrail'e yapılan askeri ekipman sevkiyatlarının "açık" olduğunu belirten Lecornu, bu sevkiyatların "kesinlikle savunma amaçlı parçalardan oluştuğunu ve özellikle İsrail'in Demir Kubbesi ve üçüncü ülkelere yeniden ihracatı için" kullanıldığını savundu.

Muhalefeti, İsrail'e silah sevkiyatı konusunu "Fransız kamuoyunu bölmek için" kullanmakla eleştiren Lecornu, bu ülkeye ihracat lisansı verilen ürünlere ilişkin gizli belgeleri Meclis Savunma Komitesine ileteceğini açıkladı.

Fransa son 3 yılda İsrail'e 525'ten fazla sevkiyat yaptı

Merkezi Fransa'da bulunan Urgence Palestine hareketi ve merkezi ABD'de bulunan Genç Filistin Hareketi tarafından hazırlanan ve basına yansıyan raporda, Ekim 2023-Mart 2026 döneminde Fransa'dan İsrail'e 525'ten fazla askeri ekipman sevkiyatı yapıldığı ortaya konmuştu.

Filistin destekçisi bu iki kuruluşun raporu, Fransa'daki Charles de Gaulle Havalimanı'nın, Avrupa'dan İsrail'e askeri sevkiyatların yapıldığı başlıca noktalardan biri olduğunu, söz konusu sevkiyatların çoğunun da İsrailli El Al hava yolu şirketince yapıldığını göstermişti.

Paris makamları 2023'ten bu yana İsrail'e "yalnızca savunma amaçlı ve az miktarda silah parçası" gönderdiğini savunuyor.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
500

