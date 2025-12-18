Fransa İçişleri Bakanı: Bakanlığa Yönelik Siber Saldırıda Hackerlar Önemli Dosyalara Erişmiş Olabilir

PARİS, 18 Aralık (Xinhua) -- Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, geçen hafta bakanlığı hedef alan siber saldırıda hackerların bir dizi önemli dosyaya erişmiş olabileceğini açıkladı.

Nunez çarşamba günü Franceinfo televizyonuna yaptığı açıklamada bakanlığın birkaç gün önce kötü niyetli bir siber saldırının hedefi olduğunu belirterek, e-posta sunucularını hedef alan bu saldırının faillerini tespit etmek için adli soruşturma yürütüldüğünü ifade etti.

Nunez, erişilen veritabanları arasında Sabıka Kaydı İşleme Sistemi ve Aranan Kişiler Dosyası'nın da bulunduğunu doğrulayarak, bu eylemi "ciddi bir siber saldırı" diye nitelendirdi.

Bakan onlarca gizli dosyanın ele geçirildiğini ancak milyonlarca veri kaydının çalınmadığını belirterek, saldırının tam boyutunun henüz bilinmediğini söyledi.