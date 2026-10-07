Haberler

Fransa İçişleri Bakanı Nunez, lise eylemlerinde ses bombası kullanmama talimatı verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, güvenlik güçlerine lise eylemlerinde ses bombası kullanmamaları talimatı verdiğini açıkladı. Nunez, Lens'te lise öğrencisinin elini kaybetmesine ses bombasının yol açmış olabileceğini ve eylemlerde 1000'den fazla kişinin yaralandığını söyledi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, güvenlik güçlerine ülke genelinde düzenlenen lise eylemleri kapsamında ses bombası kullanmamaları talimatı verdiğini belirtti.

Bakan Nunez, konuk olduğu RTL radyosunda, ülkede daha iyi eğitim koşulları sağlanması amacıyla devam eden lise eylemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Nunez, eylemler sırasında Lens kentinde lise öğrencisinin elini kaybetmesine ses bombasının yol açmış olabileceğini ifade etti.

Güvenlik güçlerine lise eylemlerinde ses bombası kullanmamaları talimatı verdiğini belirten Nunez, eylemler kapsamında görev yapan polisler hakkında 18 soruşturma başlatıldığını aktardı.

Nunez, eylemlerde polisin orantılı şekilde hareket etmesi gerektiğini dile getirerek, "Cumhurbaşkanı (Emmanuel Macron) bizlere kamu düzenini son derece orantılı davranarak sağlamak gerektiğini hatırlattı." dedi.

Bakan Nunez, Macron'un güvenlik güçlerine, kamu düzenini sağlarken empatiyle hareket etmelerini ve ciddi şiddet olaylarına müdahale nedenlerini anlatmalarını istediğini belirtti.

Macron'un polisin eylemlerdeki müdahalesine "çok kızdığı" iddiası

Le Parisien gazetesinin haberine göre, ismi açıklanmayan bir bakan, lise eylemleriyle ilgili Macron'un tutumu hakkında bilgi paylaştı.

Bakan, "(Macron) Son günlerde çok kızdı çünkü polisin müdahalesini çok sert ve empatiden yoksun buldu." ifadesini kullandı.

Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'de başlattığı eylemler, ülkenin farklı kentlerine yayılarak büyümüştü.

Eylemlerin başından bu yana gözaltına alınanların sayısı 6 bin 500'ü aştı.

Ayrıca eylemlerde aralarında lise öğrencileri, eğitim personeli ve kolluk kuvvetlerinin bulunduğu 1000'den fazla kişi yaralandı.

Kaynak: AA
İki yolcu uçağı pistte çarpıştı! Kanat ve kuyruk hasar gördü

Havalimanında büyük panik: İki yolcu uçağı pistte çarpıştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk ordusu için 110 yıl sonra tarihi görev! Mekke'de üs seçeneği masada

110 yıl sonra kutsal topraklara dönüş! Türk askeri için tarihi plan
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde

Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde
Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı

Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
Kadıköy Boğası, Bülent Ersoy'a 'Abla' dedi! Ünlü sanatçının cevabı olay oldu

Bülent Ersoy'a "Abla" dedi, ünlü sanatçının cevabı olay oldu
Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı

Uçakta skandal görüntü! Sesleri duyan yolcular harekete geçti
Aleyna Tilki aşk hayatını anlattı: Biriyle el ele sokakta da yürümedim

Ünlü şarkıcı aşk hayatını anlattı
Tehlike 18 bölgeye yayıldı, ABD'de acil durum ilan edildi

Tehlike 18 bölgeye yayıldı, ABD'de acil durum ilan edildi