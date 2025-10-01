Fransa, Husi Güçlerinin Hollanda Gemisine Yaptığı Saldırıyı Kınadı

Fransa, Aden Körfezi'nde Hollanda bandıralı yük gemisine yönelik Husi saldırısını en sert şekilde kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın da dahil olduğu Aspides Operasyonu aracılığıyla saldırıya uğrayan gemideki mürettebatın kurtarıldığı belirtildi.

Fransa'nın Husi güçlerin Hollanda bandıralı yük gemisine saldırısını en sert şekilde kınadığı kaydedilen açıklamada, bu saldırıların seyrüsefer özgürlüğüne "kabul edilemez bir engel teşkil ettiği" vurgulandı.

Husi güçlerin saldırılarının "tüm bölgenin istikrarı için bir tehdit oluşturduğuna" işaret edilen açıklamada, "İsrail topraklarına yönelik Husi saldırıları gibi, bu saldırılar da derhal durdurulmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Fransa'nın "Yemen'in meşru hükümetine ve Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde bir barış sürecinin yeniden başlatılmasına" desteği de yinelendi.

Amsterdam merkezli nakliye şirketi Spliethoff'tan dün yapılan açıklamada, Hollanda bandıralı "Minervagracht" adlı yük gemisinin Aden Körfezi'ndeki uluslararası sularda seyir halindeyken saldırıya uğradığı, saldırı sonrası geminin ciddi hasar gördüğü ve gemide yangın çıktığı belirtilmişti.

Gemideki 19 kişilik mürettebatın tamamının helikopterle yakındaki gemilere tahliye edildiği aktarılan açıklamada, 2 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Açıklamada, saldırıyı kimin düzenlediğine ilişkin bilgi verilmemişti.

Aden Körfezi, son yıllarda Yemen'deki Husi güçlerinin gemilere yönelik saldırıları nedeniyle riskli bir bölge haline gelmesiyle dikkati çekiyor.