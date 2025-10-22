Fransa Genelkurmay Başkanı'ndan Rusya Uyarısı

Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon, Rusya'nın savaşı Avrupa kıtasında sürdürmeye meyilli olabileceğini söyledi.

Mandon, Ulusal Meclis Savunma Komisyonunda yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı olarak göreve geldiğinden bu yana verdiği talimatlar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Rusya'nın savaşı Avrupa kıtasında sürdürmeye meyilli olabileceğini belirten Mandon, orduya 3-4 yıl bu yöndeki bir "şoka" hazırlıklı olması için talimat verdiğini aktardı.

Mandon, Rusya'nın Avrupa'yı genel anlamda "zayıf" bir güç olarak gördüğünü kaydederek, "Potansiyel rakiplerimiz, kendimizi savunmak için çaba sarf ettiğimizi ve kararlı olduğumuzu görürse, o zaman vazgeçebilirler. Kendimizi savunmaya hazır olmadığımızı görürlerse, onları neyin durdurabileceğini bilemiyorum." ifadelerini kullandı.