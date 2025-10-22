Haberler

Fransa Genelkurmay Başkanı'ndan Rusya Uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon, Rusya'nın savaşı Avrupa kıtasında sürdürme ihtimaline karşı orduyu hazırlıklı olmaya çağırdı.

Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon, Rusya'nın savaşı Avrupa kıtasında sürdürmeye meyilli olabileceğini söyledi.

Mandon, Ulusal Meclis Savunma Komisyonunda yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı olarak göreve geldiğinden bu yana verdiği talimatlar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Rusya'nın savaşı Avrupa kıtasında sürdürmeye meyilli olabileceğini belirten Mandon, orduya 3-4 yıl bu yöndeki bir "şoka" hazırlıklı olması için talimat verdiğini aktardı.

Mandon, Rusya'nın Avrupa'yı genel anlamda "zayıf" bir güç olarak gördüğünü kaydederek, "Potansiyel rakiplerimiz, kendimizi savunmak için çaba sarf ettiğimizi ve kararlı olduğumuzu görürse, o zaman vazgeçebilirler. Kendimizi savunmaya hazır olmadığımızı görürlerse, onları neyin durdurabileceğini bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
Rusya'da nükleer silah tatbikatı yapıldı

Putin dün aldığı haberin ardından füzeleri peş peşe fırlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Romanya'dan Rusya'ya sert uyarı: İHA'ları hemen vururuz

Putin'i o ülke açık açık tehdit etti: Hemen vururuz
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
İsrail'in Batı Şeria kararına Türkiye'den sert tepki

İsrail'in skandal kararına Türkiye'den sert tepki
Vicky Pattison'dan şaşırtan cinsellik kararı

Ünlü çift cinsel perhize girdi: Ercan sabırla bekliyor
Romanya'dan Rusya'ya sert uyarı: İHA'ları hemen vururuz

Putin'i o ülke açık açık tehdit etti: Hemen vururuz
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Karabağ öne geçtiği maçta devamını getiremedi

Karabağ öne geçtiği maçta devamını getiremedi
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Başsavcılıktan 'Minguzzi davası' açıklaması

Minguzzi davasında savcılık beklenen adımı atıyor
Bodo/Glimt teknik direktörünün zor anları

Maça damga vuran görüntü
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
Elini koltuğuna dayayan kadının aklını aldı

Elini koltuğuna dayayan kadının aklını aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.