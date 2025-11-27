Fransa Futbol Federasyonu'na Siber Saldırı: Lisanslı Sporcuların Kişisel Verileri Çalındı

Fransa Futbol Federasyonuna (FFF) bağlı kulüplerdeki lisanslı sporcuların kişisel verilerinin çalındığı bildirildi.

FFF'nin sitesinden yapılan açıklamada, futbol kulüplerinin kurumsal yönetişim ve lisanslı sporcularıyla ilgili kullandığı yazılım programının siber saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu programdaki verilerin çalındığı, federasyonun olayla ilgili şikayetçi olduğu ifade edildi.

Federasyonun, yazılım programını ve kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri aldığı belirtilen açıklamada, çalınan kişisel veriler arasında lisanslı sporcuların adı, soyadı, doğum tarihi, adresi ve telefon numarası gibi bilgilerin bulunduğu kaydedildi.