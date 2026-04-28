Fransa, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki su arıtma tesisine saldırısını kınadı

Fransa, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki atık su arıtma merkezine saldırısını kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da Avrupa Birliği (AB) ve Fransa tarafından finanse edilen altyapı hizmetine saldırıya yönelik tepki gösterdi.

Confavreux, Fransa'nın Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tayasir köyünde bulunan atık su arıtma tesisine yönelik saldırısını kınadığını belirtti.

İsrail makamlarından, bir Filistinlinin öldüğü saldırıyı düzenleyenleri sorumlu tutmasını ve sınır dışı etmesini talep eden Confavreux, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin buldozerle bir okulu yıktığı saldırıyı da kınadıklarını vurguladı.

Confavreux, iki devletli çözümü baltalayan her türlü işgale şiddetle karşı olduklarının altını çizdi.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten beri Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında ciddi artış yaşanıyor. Bu süreçte düzenlenen saldırılarda en az 1154 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 23 bin kişi de gözaltına alındı.