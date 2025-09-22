Fransa, Filistin Devleti'ni Tanıdı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasını "tarihi ve cesur bir karar" olarak nitelendirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurmasının ardından bir açıklama yayımladı.

Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasının memnuniyetle karşılandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıması, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletlerin (BM) kararlarıyla uyumlu tarihi ve cesur bir karardır. Bu karar, barışın sağlanmasına ve iki devletli çözüm çabalarına da destek sağlayacaktır."

Fransa ve Macron'un sergilediği tutumun takdir edildiği vurgulanırken, bu duruşun dünyadaki diğer bazı ülkeleri de Filistin Devleti'ni tanımaya teşvik ettiği kaydedildi.

Macron, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması için Yüksek Düzey Uluslararası Konferansı"nda yaptığı konuşmada, "Fransa'nın Orta Doğu'ya olan tarihi bağlılığına sadık kalarak, Fransa'nın bugün Filistin Devleti'ni tanıdığını ilan ediyorum." ifadesini kullanmıştı.