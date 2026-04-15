Haberler

Fransız Eğitim Bakanlığına yönelik siber saldırı nedeniyle öğrencilerin kişisel verileri sızdırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da Eğitim Bakanlığı, bir siber saldırı sonucu öğrencilerin kişisel verilerinin sızdırıldığını açıkladı. Saldırı, yetkili bir personelin kimliğini kötüye kullanarak EduConnect sistemine girilmesi ile gerçekleşti. Bakanlık, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Fransa'da Eğitim Bakanlığına yönelik siber saldırıda öğrencilerin kişisel verilerinin sızdırıldığı bildirildi.

Fransa Eğitim Bakanlığının sitesinden yapılan açıklamaya göre, bakanlık siber saldırıya maruz kaldı.

Saldırı nedeniyle bazı öğrencilerin ad-soyad, okul ve sınıf bilgileri ile e-posta adresleri ve idari işlemler için kullandıkları EduConnect sistemine ait giriş bilgileri ve şifreleri dahil olmak üzere kişisel verileri sızdırıldı.

Saldırı, bir kişinin 2025'te EduConnect sistemine bağlı bir öğrenci hesap yönetimi hizmetine, yetkili bir personelin kimliğini kötüye kullanarak hesabına girmesinden kaynaklanıyor.

Bakanlık tarafından Aralık 2025'te tespit edilen güvenlik sorunu düzeltilirken, verileri sızdırılan öğrencilerin net sayısının tespit edilmesi için araştırmalar devam ediyor.

Bakanlık, saldırının tespit edilmesinin ardından bir kriz masası kurdu ve suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

