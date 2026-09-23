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Fransa Dışişleri Bakanı, İran'a Hürmüz Boğazı için diplomasi çağrısı yaptı

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Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, New York'ta İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüşerek İran'a diplomasi çağrısı yaptı. Barrot, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının Fransa'nın önceliği olduğunu vurguladı; Tahran'daki Fransızca eğitim merkezinin kapatılmasını da kınadı.

Fransız hükümeti, Hürmüz Boğazı ve ABD ile yaşanan gerilim bağlamında İran'a diplomasi yolunu tercih etmesi çağrısı yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York kentinde İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile görüştü.

Fransa Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre Barrot görüşmede, İran'a diplomasi yolunu tercih etmesi çağrısı yaptı ve Fransa'nın bu diplomatik çözüm arayışına destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Barrot, enerji güvenliği ve bölgesel istikrar açısından kapatılması ciddi tehdit oluşturan "Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının Fransa'nın önceliği" olduğunu vurguladı.

İkili ilişkiler bağlamında da Barrot, Fransa'nın Tahran Büyükelçiliği personeline yönelik "saldırıların" kabul edilemez olduğunu ve Tahran'daki Fransızca dil eğitim merkezinin kapatılması kararını da kınadıklarını yineledi.

Kaynak: AA
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