Fransa'dan Lübnan'ın egemenliğine saygı gösterilmesi çağrısı

Fransız hükümeti, İsrail ordusunun ateşkese rağmen saldırılarını ve işgalini sürdürdüğü Lübnan konusunda bu ülkenin egemenliğine saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Fransa'nın Lübnan'da tek bir amacı vardır: Kalıcı barış ve istikrarı sağlamak için Lübnan halkının ve devletinin yanında olmak." ifadelerini kullandı.

Bakan Vautrin, Lübnan'daki "tüm taraflardan" ateşkese saygı duymalarını ve bu ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumalarını istedi.

Hizbullah'ın "Lübnan'ı savaşa sürükleyerek kabul edilemez bir hata yaptığını" savunan Vautrin, Hizbullah'ın silahsızlanma sürecinin uluslararası toplumun desteği ile Lübnanlılar tarafından izlenmesi gerektiğini belirterek, İsrail'e Lübnan topraklarından çekilmesi çağrısı yaptı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, söz konusu tarihten bu yana İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.