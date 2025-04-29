Fransa'dan İsrail'e Gazze İçin İnsani Yardım Çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'den, Gazze'ye yönelik insani yardımların karşısındaki engelleri kaldırmasını istedi.

Bu ay Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) dönem başkanlığını üstlenen Fransa'yı temsilen Barrot, ABD'de, BMGK'deki İsrail-Filistin meselesine ilişkin açık oturuma katıldı.

Barrot, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırılarında Gazze'nin harap olduğunu belirtti.

İran'ın nükleer silahlanmaya doğru "tehlikeli" yarışını sürdürdüğünü savunan Barrot, herkesin bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Barrot, "İlk önceliğimiz, sivil halkların acılarına son vermek için çatışmaları durdurmak." diyerek, İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkesin sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

"Maalesef Gazze'de savaş devam ediyor. Ateşkesin bozulması ve İsrail saldırılarının yeniden başlaması bizi düşündürmeli." ifadelerini kullanan Barrot, bu durumun, esirler ve aileleri, Filistinli siviller ve bölge güvenliği için "dramatik bir gerileme" olduğunu söyledi.

Barrot, "(Gazze'de) Müzakerelerin acilen yeniden başlaması ve kalıcı ateşkesi sağlaması gerekiyor; arabulucuların buna ulaşmak için çabalarını destekliyoruz." şeklinde konuştu.

Ateşkesin, esirlerin serbest kalmasını ve Gazze'ye yüksek miktarda insani yardımın ulaşmasını sağlaması gerektiğini vurgulayan Barrot, şöyle devam etti:

"(Gazze) Bölgedeki durum feciyken, 2 aydır her türlü insani yardım engelleniyor. Mısır'da sınıra giderek bunu bizzat gördüm ve karşınızda buna şahitlik ediyorum. Bu durum kabul edilemez çünkü mart ayı sonundan bu yana, İsrail'in bombardımanları, aralarında çok sayıda sivil, kadın ve çocuğun olduğu 1300'den fazla can kaybına neden oldu."

Barrot, söz konusu bombardımanlarda, insani yardım çalışanlarının ve Birleşmiş Milletler (BM) personelinin de yaşamını yitirdiğine dikkati çekerek "Gazze halkının yaşadığı ızdırap sona ermeli. Nihayetinde, Gazze'ye insani yardımın yüksek miktarda ulaşabilmesi için İsrail'e, insani yardıma yönelik tüm engelleri kaldırması çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin ve İsraillilerin, barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak için iki devletli siyasi çözümün gerektiğini savunan Barrot, "Filistin devleti perspektifi korunmalıdır." dedi.

Fransa'dan İsrail'e, Lübnan topraklarından çekilmesi çağrısı

Barrot, Lübnan'ın egemenliğinin tamamına kavuşması gerektiğini belirterek, "Hala burada bulunan İsrail güçlerinden Lübnan topraklarının tamamından çekilmeleri çağrısında bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Lübnan devletinin egemenliğinin ve güvenliğinin kendi ordusu tarafından sağlanması gerektiğini söyleyen Barrot, Fransa'nın, Suriye'de yaşanan "tarihi geçiş sürecini" desteklemeye hazır olduğunu dile getirdi.

Barrot, "Beşşar Esed rejiminin işlediği korkunç suçlar, unutulmamalı. BM'nin cezasızlıkla mücadele ve Suriye'nin yeniden inşası konusunda üstlenmesi gereken önemli bir rolü var." ifadelerini kullandı.

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