Haberler

Fransa'da, İsrail'in Sumud Filosu'ndaki aktivistlere kötü muamelesine ilişkin soruşturma açılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, İsrail'in Gazze'ye yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'ndaki Fransız aktivistlere yönelik cinsel şiddet, dayak ve aşağılama iddialarını soruşturma talimatı verdi.

Fransız hükümeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak ve insani yardım taşımak isteyen Küresel Sumud Filosu'ndaki Fransız aktivistlere yönelik kötü muamelesinin soruşturulması talimatını verdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, France Inter'de katıldığı programda İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesini değerlendirdi.

Barrot, "Türkiye'deki Başkonsolosumuzdan talep ettiğim bir rapora dayanarak ki bana, Fransız vatandaşlarına yönelik cinsel şiddet, soğukta bırakma, dayak ve tekrarlanan aşağılama olaylarının yaşandığı bildirildi. Tüm bu eylemlerin muhtemel suç teşkil ettiğini düşünüyorum." dedi.

Bu rapordan hareketle Barrot, savcılığın konuya ilişkin soruşturma yürütmesi talimatını verdiğini söyledi.

İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında, Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
Bayramlaşma programında CHP'li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu?

Bayramlaşma programında CHP'li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadece 1 saliseye tam 10 milyon dolar verecekler

1 saliseye tam 10 milyon dolar

Galatasaray'da ayrılık: Başladığım yere döneyim

Galatasaray'da kimsenin aklına gelmeyen ayrılık

Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı

Altında rota değişti
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı

Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun'a büyük şok: Soruşturma başlatıldı
Yasak başladı! Akdeniz'de bu sahillere girmenin cezası 699 bin TL

Türkiye'nin dünyaca ünlü sahillerine girmek yasak! Cezası 699 bin TL
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e Osimhen ayarında golcü

Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor!

Geçen yıl içler acısı haldeydi, şimdiki hali inanılmaz

Geçen yıl içler acısı haldeydi, şimdiki hali inanılmaz