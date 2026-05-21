Fransa'dan İsrail'e Han el-Ahmer'deki Filistinlileri yerinden etme planından vazgeçmesi çağrısı

Fransa, İsrail makamlarına, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusundaki Han el-Ahmer'de yaşayan Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik planı uygulamaya koymaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, Bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail hükümetinin, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Doğu Kudüs'teki merkezinin bulunduğu araziye Savunma Bakanlığı yerleşkesi inşa edilmesini onaylaması hakkında Confavreux, "Fransa, Doğu Kudüs'teki UNRWA merkezinin bulunduğu arazide İsrail Savunma Bakanlığına ait yerleşkenin inşa edilmesine İsrail hükümeti tarafından onay verilmesini kınıyor." dedi.

Confavreux, UNRWA'ya ait merkezin İsrail makamları tarafından yıkıldığını hatırlatarak, UNRWA'nın Filistinli mültecilere temel hizmetler sunma konusunda önemli görev üstlendiğine dikkati çekti.

"Fransa, İsrail hükümetine bu kararı gözden geçirmeye ve Birleşmiş Milletlerin (BM) binalarının korunmasını ve dokunulmazlığını garanti altına almaya çağırıyor." diyen Confavreux, Fransa'nın UNRWA'nın üstlendiği görevi desteklediğini vurguladı.

Confavreux, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusundaki Han el-Ahmer'de yaşayan Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik sözleri hakkında, "Bunlar son derece üzücü ve endişe verici açıklamalar, İsrail makamlarını bu projeyi uygulamaya koymaktan kaçınmaya çağırıyoruz." dedi.

Zorla yerinden edilmelere karşı olduklarını ve bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyleyen Confavreux, Filistin topraklarının gasbedilmesini kınadıklarını belirtti.

Confavreux, İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesine ilişkin görüntülerin ardından bu ülkenin Paris Büyükelçisi Joshua Zarka'nın Bakanlığa çağrıldığını hatırlatarak, görüşmeye Zarka yerine İsrail'in Paris Maslahatgüzarının geldiğini kaydetti.

"Bu konudaki tepkimizi son derece sert bir şekilde İsrail Büyükelçisi'ne ifade ettik." diyen Confavreux, önceliklerinin vatandaşlarının güvenliği olduğunu söyledi.

NATO'nun Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir rol üstlenip üstlenmeyeceğine ilişkin soruya Confavreux, "Kuzey Atlantik Antlaşması Kuzey Atlantik için geçerlidir, Orta Doğu ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin meseleler bu ittifakın odağı değildir ve bu (Hürmüz Boğazı) için doğru ittifak da değildir." yanıtını verdi.

Confavreux, İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkese yönelik ihlallerin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, tarafları sivilleri korumaya çağırdı.