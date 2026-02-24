Haberler

Fransa, gıda yardımının Gazze halkına engelsiz şekilde ulaşması gerektiğini belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Gazze'deki sivil halka gıda yardımının engelsiz ulaşması gerektiğini belirtti. Fransa, bölgeye toplamda 320 ton yardım gönderileceğini açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, gıda yardımının Gazze Şeridi'ndeki sivil halka engelsiz bir şekilde ulaşması gerektiğini ifade etti.

Barrot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fransa'nın dün Gazze'ye 80 ton gıda yardımı ulaştırdığını bildirdi.

Gazze'de ateşkese rağmen insani durumun zor olduğuna işaret eden Barrot, bölgeye teslim edilmek üzere 320 ton yardımın beklediğini belirtti.

Barrot, gıda yardımının Gazze'de sivil halka engelsiz bir şekilde ulaşması gerektiğini vurgulayarak, bölgedeki siviller için seferber olmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık

Göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarhoşken FBI görevlisine attığı mesaj başını yaktı! Rus ajanı kıskıvrak yakalandı

Sarhoşken telefona sarıldı, attığı mesaj Rus ajanını ele verdi
İbrahim Tatlıses'in eski menajeri ifşa etti! Mal varlıklarını bir bir listelemişler

Eski menajeri ifşa etti! Çocukları o gün tüm malını bir bir listelemiş
İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı

Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Sarhoşken FBI görevlisine attığı mesaj başını yaktı! Rus ajanı kıskıvrak yakalandı

Sarhoşken telefona sarıldı, attığı mesaj Rus ajanını ele verdi
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz

Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor