Haberler

Fransa'dan Asuri Ziyareti: Aksu Köyü'nde Davul ve Halay

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'dan gelen 150 Asuri, Şırnak'ın Silopi ilçesinin Aksu köyünde davul ve zurnalarla karşılandı. Muhtar Petrus Karatay, ziyaretlerin güzel geçtiğini ve devamını umduğunu ifade etti.

Fransa'dan Şırnak'a gelen bazı Asuriler, Silopi ilçesinin Aksu köyüne ziyarette bulundu.

Fransa'da yaşayan yaklaşık 150 Asuri, sağlanan huzurla geldikleri Cudi Dağı eteklerindeki köyde, davul ve zurnalarla karşılandı, birlikte halay çekti.

Muhtar Petrus Karatay'ın evinde, Diyarbakır'daki Mar Petyun Keldani Kilisesi Başepiskoposu Sabri Anar tarafından yapılan ayine de katılan Asuriler, daha sonra Görümlü beldesini gezdi.

Muhtar Petrus Karatay, bütün imkanları kullanarak güzel bir yaşam yaratmak istediklerini belirterek, "Avrupa'dan bir grup geldi. Ziyaretler, sohbetler, tanışmalar çok güzel geçiyor. İnşallah bunun devamı da gelecek." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
Gözlerin çevrildiği Mansur Yavaş esip gürledi: Gökçek ve ailesi hapse girmeden...

İddialara ilişkin dişe dokunur bir şey demeden esip gürledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yediği kek 9 yaşındaki Eylül'ün sonu oldu

Yediği kek 9 yaşındaki Eylül'ün sonu oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.