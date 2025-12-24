Fransa'dan, ABD'nin Avrupalı 5 isme yönelik vize kısıtlamasına tepki

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, ABD'nin, eski Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Üyesi Thierry Breton'un da dahil olduğu toplam 5 Avrupalı isme vize kısıtlaması getirmesine tepki gösterdi.

Barrot, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Fransa, ABD'nin eski bakan ve AB Komisyon Üyesi Thierry Breton ile diğer 4 Avrupalı şahsiyete dayattığı vize kısıtlamasını şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.

Dijital Hizmetler Yasası'nın (DSA) Avrupa'da demokrasiye uygun şekilde kabul edildiğini belirten Barrot, bu düzenlemeyle çevrim dışı ortamda yasa dışı olanın, çevrim içi ortamda da aynı şekilde yasa dışı kabul edilmesinin amaçlandığını vurguladı.

Barrot, DSA'nın Avrupa sınırları dışında herhangi bir etkisi bulunmadığını ve ABD'yi ilgilendirmediğini savunarak özgür ve egemen olan Avrupa haklarının kendi dijital sahalarıyla ilgili başkalarının kurallarının kendilerine dayatılmasını kabul edemeyeceğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Amerikalıların görüşlerinin" sansürlenmesi için dijital platformlara baskı uyguladıkları iddiasıyla 5 kişiye vize kısıtlaması getirmişti.

Vize kısıtlamaları getirilenler arasında Breton, Dijital Nefretle Mücadele Merkezi Başkanı Imran Ahmed, Küresel Dezenformasyon Endeks Başkanı Clare Melford, Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu HateAid'in yöneticileri Anna-Lena von Hodenberg ve Josephine Ballon yer almıştı.

AB'den X'e ceza

Avrupa Birliği (AB), ABD merkezli X sosyal medya platformuna, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon avro para cezası vermişti.

Kararın, X'in mavi onay işaretinin aldatıcı tasarımı, reklam havuzunun şeffaf olmaması ve araştırmacılar için kamuya açık verilere erişim sağlamaması nedeniyle alındığı belirtilmişti.

X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk ise kararın ardından paylaştığı mesajlarda, AB'nin dağılması gerektiğini belirterek Birliği "Nazi Almanyası"na benzetmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Bu, yalnızca bir şirkete yönelik değil, Amerikan teknoloji sektörüne ve Amerikan halkına karşı bir adım. Amerikalıları çevrim içi olarak sansürleme günleri sona erdi." ifadesini kullanmıştı.