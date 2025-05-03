Fransa'da Yangında Hayatını Kaybeden Üç Kız Kardeş Rize'de Defnedildi

Fransa'nın Strazburg kentindeki evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden üç kız kardeşin cenazeleri, Rize'de toprağa verildi.

İbrahim ve Ayşe Tutan Kuru çiftinin evinde 26 Nisan'da belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yaşamını yitiren kızları Ecrin (13), Hatice (11) ve Melek Kuru (5) için Ardeşen ilçesindeki Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, baba İbrahim Kuru ve aile üyelerinin yanı sıra Vali İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve vatandaşlar katıldı.

Musalla taşında yan yana konulan üç kız kardeşin cenazeleri, İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı namazın ardından Merkez Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.

AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden kardeşlere Allah'tan rahmet, aileye sabır diledi.

Üzgün olduklarını ifade eden Mertoğlu, "Yavrularımız cennete uçtular. Anne babaya, aileye Allah'tan büyük sabırlar diliyorum. Fransa'da yaşıyorlardı. Sanırım buzdolabıyla alakalı gaz sıkışması oldu, oradan bir yangın çıktı." dedi.

Mertoğlu, henüz savcılık raporunu görmediklerini ancak kardeşlerin zehirlenerek vefat ettiği yönünde tahminler olduğunu belirtti.

Cenazelerin Türkiye'ye getirilmesi için çeşitli girişimlerde bulunduklarını, sürecin biraz gecikmesi dolayısıyla ayrıca üzüldüklerini anlatan Mertoğlu, "Kendi topraklarında, ata ocağında çocuklarının gömülmesini istedi aile. Cenazelerimiz akşam geldi. Bu acının tarifi yok, Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın." diye konuştu.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ise acı haberi aldıkları andan itibaren süreci takip ettiklerini dile getirerek "Çok acı verici bir şey. İki evladını kaybettikten sonra hastanedeyken üçüncüsünün de vefat haberini duyup kalp krizi geçiren bir anne var, perişan olmuş bir aile var." ifadelerini kullandı.