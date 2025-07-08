Fransa'da Yangın Nedeniyle Marsilya Havalimanı Kapandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Pennes-Mirabeau kentinde çıkan yangın nedeniyle Marsilya Provence Havalimanı geçici olarak kapatıldı. Yangına müdahale için 168 itfaiyeci ve 70 itfaiye aracı sevk edildi, yaklaşık 30 hektarlık alan küle döndü.

Fransa'nın güneyindeki Pennes-Mirabeau kentinde çıkan yangın nedeniyle Marsilya Provence Havalimanı geçici olarak kapatıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Marsilya kentine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Pennes-Mirabeau'da öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale için olay yerine 168 itfaiyeci ve yaklaşık 70 itfaiye aracı sevk edildi.

Yangın nedeniyle şu ana kadar yaklaşık 30 hektarlık yeşil alan küle dönerken, Marsilya Provence Havalimanı geçici olarak kapatıldı.

Valilik, bölge halkından zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi.

Pennes-Mirabeau ile Marsilya arasındaki A55 otoyolu da kısmen trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
Yasemin Kay Allen ayrılığın ardından soluğu tatilde aldı

Ayrılığın ardından soluğu ıssız kumsalda aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soyguncular, evine girdikleri güzellik fenomeninin yüzünü yakıp tecavüz etti

Soyguncular, evine girdikleri güzellik fenomeninin yüzünü yakıp tecavüz etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.