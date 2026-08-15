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Fransa'da vergi platformuna siber saldırı soruşturması

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Paris Savcılığı, Fransa vergi dairesi DGFiP'e yapılan ve 678 bin kişinin verilerinin ele geçirildiği siber saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Saldırı haziran ayında gerçekleşmişti ve yeni önlemler alındı.

Fransa'da vergi kurumunun platformuna yönelik siber saldırı hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Ülkede tepkilere neden olan vergi kurumunun platformuna yönelik siber saldırıya ilişkin yeni gelişme yaşandı.

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Paris Savcılığı, söz konusu siber saldırı hakkında "verilerin yasa dışı şekilde ele geçirildiği" gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Kamu Maliyesi Genel Müdürlüğü'nün (DGFiP) verilerine göre, saldırı sırasında 678 bin kişinin verilerine erişildi veya ele geçirildi.

Fransa Maliye Bakanlığı, Fransa'nın vergi idaresinden sorumlu kurumu DGFiP'nin haziran sonunda siber saldırıya uğradığını ve durumun, suçlulardan birinin itirafı sonrası ortaya çıktığını bildirmişti.

DGFiP ise olası siber saldırılara karşı yeni önlemlerin devreye konulduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA
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