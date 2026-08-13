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Fransa vergi kurumu siber saldırıya uğradı

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Fransa Maliye Bakanlığı, Kamu Maliyesi Genel Müdürlüğü'nün (DGFiP) haziran sonunda siber saldırıya uğradığını doğruladı. Suçlulardan birinin itirafıyla ortaya çıkan saldırıda sızdırılan veriler incelenirken, etkilenen kullanıcı sayısı araştırılıyor ve yeni önlemler alınıyor.

Fransa'da vergi kurumunun siber saldırıya uğradığı bildirildi.

Fransa Maliye Bakanlığı, Kamu Maliyesi Genel Müdürlüğünün (DGFiP) siber saldırıya uğradığına ilişkin basına yansıyan iddiaları doğruladı.

Bakanlık, Fransa'nın vergi idaresinden sorumlu kurumu DGFiP'nin haziran sonunda siber saldırıya uğradığını ve durumun, suçlulardan birinin itirafı sonrası ortaya çıktığını bildirdi.

Sızdırılan verilere ilişkin incelemelerin devam ettiğini aktaran Bakanlık, kaç kullanıcının saldırıdan etkilendiğine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

DGFiP, olası siber saldırılara karşı yeni önlemlerin devreye konulduğunu duyurdu.

Kaynak: AA
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