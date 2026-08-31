Haberler

Faure 2027 için adaylığını açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da Sosyalist Parti Genel Sekreteri Olivier Faure, 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyurdu. Macron'un iki dönem kuralı nedeniyle yarışamayacağı seçimde Faure, 'daha adil bir ülke' vaadiyle yarışacak.

Fransa'da Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure, 2027 cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını açıkladı.

PS Genel Sekreteri Faure, TF1 kanalında katıldığı programda gelecek yıl yapılacak seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Faure, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görevi devredeceği seçimlerde olası adaylığına ilişkin soruya "Evet, adayım." yanıtını verdi.

"Daha adil bir ülke" istediği için aday olduğunu belirten Faure, Fransa'yı yeniden inşa edecekleri vaadinde bulundu.

Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerinde iki dönem üst üste görev yapan Emmanuel Macron yeniden aday olamayacak. İki turlu seçimin ilk turu 18 Nisan, ikinci turu ise 2 Mayıs 2027'de yapılacak.

Kaynak: AA
KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...

Alabora olan geminin kaptanının ilk ifadesi ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aile arasındaki tartışma ölümle bitti! Baba öldü, oğlu tutuklandı

Baba-oğul arasındaki tartışma ölümle bitti!
Sünnet düğününde zehirlenme şüphesi: Yüzlerce davetli acile koştu

Sünnet düğünü kabusa döndü! Yüzlerce davetli soluğu acilde aldı
400 erkekle beraber olup hamile kalan kadın, bebeğini kucağına aldı

Kucağındaki bebeğin babasının kim olduğunu bilmiyor

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi o sözlerini paylaşmayan kalmadı
Türkiye'nin köklü televizyon kanalı satıldı! İşte yeni sahibi

Türk televizyonlarının fenomen kanalı satıldı! İşte yeni sahibi
Kaymakam ile koruması birbirine girdi! Savcılık soruşturma başlattı

Kaymakamla koruması birbirine girdi, savcılık hemen düğmeye bastı
Konut mağdurlarının şikayetine 'takipsizlik' kararı: 4 bin kişinin ev hayalini çaldılar

"Dev proje" diyerek binlerce kişinin ev hayalini çaldılar