Fransa'da sosyal demokratların cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimde 5 isim yarışacak

Fransa'da sosyal demokratlar bloğunu 2027 cumhurbaşkanlığı seçiminde temsil edecek adayın belirlenmesi için 5 siyasetçinin ön seçimde yarışacağı bildirildi.

Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimi için sosyal demokratlar ortak adaylarını ön seçimle belirleyecek.

Ulusal basındaki haberlere göre, sosyal demokratlar bloğunun ön seçim komisyonu 5 siyasetçinin ön seçim için adaylıklarının kabul edildiğini açıkladı.

Buna göre, Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure, PS Milletvekili Jerome Guedj, Sosyalist ve Cumhuriyetçi Sol Partinin kurucusu Emmanuel Maurel, merkez sol parti Place Publique Eş Başkanı Raphael Glucksmann ve sosyalistlerin 2007 seçimindeki eski cumhurbaşkanı adayı Segolene Royal sosyal demokratların ön seçiminde yarışacak.

Ön seçimde yarışmak için talep edilen koşulları karşılamasına rağmen şiddet uygulamakla suçlanan PS Milletvekili Philippe Brun'un ön seçim için adaylığı reddedildi.

Sosyal demokratların ön seçim sürecine katkı sağlayan partilerin üyeleri, 9-10 ve 16-17 Ekim tarihlerinde yapılacak 2 turlu ön seçimle bir platform üzerinden istedikleri bir adaya oy verebilecek.

Sürece dahil olan partilere üye olmayan ancak ön seçimde oy kullanmak isteyen vatandaşların ise 15 avro ödemesi gerekecek.

Brun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, partisinin tedbir amacıyla ön seçim adaylığını askıya aldığını ve bu seçime katılmasının yasaklandığını bu sabah şaşkınlıkla öğrendiğini belirtti.

Ciddi bir hata yaptığı için işten çıkardığı eski bir çalışanının dün yerel saatle 23.50'de partisinin yönetimiyle iletişime geçerek suç teşkil edebilecek olayları rapor ettiğini öğrendiğini aktaran Brun, neyle suçlandığını ve söz konusu olayların ne olduğunu bilmediğini ifade etti.

Eski sosyalist Cumhurbaşkanı Hollande'ın 2027 seçimlerine katılıp katılmayacağı belirsiz

Öte yandan, PS Milletvekili ve eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın gelecek yıl düzenlenecek seçimde aday olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

Hollande, dün akşam konuk olduğu Fransız BFMTV kanalında, "Fransızların büyük bir kısmının, cumhurbaşkanlığı seçimlerini beklediğini hissediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar ülkede sosyal ve mali kriz çıkma ihtimali konusunda endişelerini dile getiren Hollande, Fransızların karşılaştığı sorunlarla ilgili çözümlerden biri olarak görülürse ülkesinin hizmetinde olacağını kaydetti.

Fransa'da 2 turlu cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Nisan ve 2 Mayıs 2027'de düzenlenecek.

Kaynak: AA