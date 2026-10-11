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Fransa'da sosyal demokratların aday ön seçiminde siber saldırı sonrası oylama uzatıldı

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Fransa'da sosyal demokratların cumhurbaşkanı adayı ön seçiminde, 9 Ekim'de platforma yapılan siber saldırı nedeniyle oylama süresi bir gün uzatıldı. Bugün de süren oylamada 110 bine yakın oy kullanıldı; işlem yerel saatle 18.00'e kadar sürecek.

Fransa'da sosyal demokratların cumhurbaşkanı adayını belirlemeye yönelik ön seçim platformunun 9 Ekim'de siber saldırıya uğraması nedeniyle dün tamamlanması gereken oylama bugün de devam ediyor.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkede gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde sosyal demokratları temsil edecek adayın belirleneceği ön seçimin 9 Ekim'de başlayan ilk turunda oylamanın yapıldığı çevrim içi platformun siber saldırıya uğramasının ardından önlemler alındı.

Siber saldırı nedeniyle 9-10 Ekim olarak belirlenen oylama süresi bir gün daha uzatıldı.

Sosyal demokratların ön seçimini düzenleyen komisyon, 9 Ekim'de oylama işlemi başlar başlamaz platformun saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Platform üzerinden şu ana kadar 110 bine yakın oy kullanıldı, oy verme işlemi yerel saatle 18.00'e kadar devam edecek.

5 aday yarışıyor

Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure, PS Milletvekili Jerome Guedj, Sosyalist ve Cumhuriyetçi Sol Partinin kurucusu Emmanuel Maurel, merkez sol parti Place Publique'in Eş Başkanı Raphael Glucksmann ve sosyalistlerin 2007 seçimindeki eski cumhurbaşkanı adayı Segolene Royal, sosyal demokratların cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimde yarışıyor.

Eğer herhangi bir aday oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamazsa ön seçimin ikinci turu 16-17 Ekim'de düzenlenecek.

İlk defa tamamen çevrim içi düzenlenen ön seçime yaklaşık 140 bin kişi oy kullanmak üzere kayıt yaptırdı. Bu kişiler, seçimi düzenleyen partilerin üyelerinden oluşuyor.

Bu partilere üye olmayanlar da 15 avro ödeyerek platform üzerinden oy kullanabiliyor.

Ülkede gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeniden aday olamayacak.

Kaynak: AA
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