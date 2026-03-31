Fransa'da solcular İsrail'in Filistinlileri hedef alan idam yasasını kınadı

Güncelleme:
Fransa'da solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi, İsrail Meclisinde kabul edilen ve Filistinli esirleri hedef alan "ırkçı" idam yasasını kınadı.

LFI Partisi Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Fransız Ulusal Meclisinde yaptığı basın toplantısında, İsrail Meclisinde kabul edilen idam yasasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Panot, idam cezasının en son 1962'de uygulandığı İsrail'de, bu "ırkçı yasanın" yürürlüğe girmesinin yaklaşık 300 Filistinli esirin "derhal infazına" yol açabileceğini söyledi.

İdam yasasını kınadıklarını vurgulayan Panot, Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasına yönelik çağrılarını da yineledi.

İsrail Meclisi, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 48 ret oyuna karşı 62 kabul oyuyla onaylamıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
