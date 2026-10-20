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Fransa'da siyasi gruplar, eylemler yüzünden Meclis'in hafta sonu kapatılmasını istedi

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Fransa'da parlamentoda temsil edilen siyasi gruplar, sarı yeleklilerin 24 Ekim'de düzenlemesi beklenen eylemler nedeniyle hafta sonu Ulusal Meclis'in kapalı olması çağrısında bulundu. Gruplar, taşkınlık ve Meclis çevresinde eylem endişesi taşıyor. Hükümetten henüz olumlu yanıt yok.

Fransa'da parlamentoda temsil edilen siyasi gruplar, sarı yeleklilerin eylemleri nedeniyle hafta sonu Ulusal Meclis'in kapalı olması çağrısında bulundu.

Fransa'da hayat pahalılığına karşı sarı yeleklilerin, 24 Ekim'de ülke genelinde eylemler düzenlemesi bekleniyor.

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, parlamentoda temsil edilen tüm siyasi gruplar, hükümetten hafta sonu Ulusal Meclis'in kapalı olmasını talep etti.

Söz konusu siyasi gruplar, eylemler kapsamında taşkınlıklar yaşanmasından ve Meclis binasının etrafında da eylem düzenlenmesinden endişe ettiklerini bildirdi.

Hükümet kanadından bu talebe ilişkin henüz olumlu bir yanıt gelmedi.

Fransa'daki eylemler

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken, 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Limoges Belediye Binası ve Lyon kentindeki turizm ofisi ateşe verilmiş, Marsilya kentinde eylemciler belediye binasına zarar vermişti.

Eylemlerde iş yeri zarar görenler, hükümete krizi yönetemediği gerekçesiyle tepki göstermişti.

Hükümet olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon ve Nice şehirleri başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.

Kaynak: AA
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