Sıcaklarla mücadele eden Fransa'da şiddetli rüzgarlar su baskınlarına ve yıkıma yol açtı

Sıcak hava dalgasının etkisinde kalan Fransa'da şiddetli rüzgarlar su baskınlarına ve yıkıma yol açtı.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, yaklaşık iki haftadır etkisini sürdüren ve hafta sonuna doğru ülkenin büyük bir kısmında hafifleyen sıcak hava dalgasının 6-13 Temmuz haftası yeniden yoğunlaşacağını bildirdi.

Fransa bir yandan sıcak havalara teslim olurken, diğer yandan özellikle ülkenin kuzey bölgelerinde etkili olan şiddetli rüzgarlar su baskınlarına ve yıkıma neden oldu.

Ülkenin Hauts-de-France bölgesinde şiddetli rüzgarların ardından görülen aşırı yağışlar su baskınlarını da beraberinde getirdi.

Hauts-de-France bölgesine bağlı Pas-de-Calais ve Nord vilayetlerinde yer yer saatteki hızı 104 kilometreyi bulan rüzgarlar etkili oldu. Nord vilayetine bağlı Maubeuge kentinde 27 Haziran'ı 28 Haziran'a bağlayan gece, 15 günlük yağış miktarına eş değer yağış bir saatte düştü.

Nord Valiliği aynı gece kurtarma ekiplerinin 405 müdahalede bulunduğunu aktardı.

Eyalette bazı yerleşim yerleri sular altında kalırken, yağışlara bağlı olaylarda iki kişi yaralandı.

Ulusal demir yolu şirketi SNCF Hauts-de-France bölgesine hizmet veren çok sayıda seferin raylara ağaç düşmesi nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

Ayrıca SNCF Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde de fırtına kaynaklı elektrik tesisatlarındaki oluşan hasar nedeniyle tren seferlerinde iptaller yaşanacağını açıkladı.

İptallerden özellikle N,U,C,J tren hatlarının etkileneceğini duyuran SNCF, hasar onarım çalışmalarının 6 Temmuz'a kadar sürebileceğini kaydetti.

Elektrik dağıtım şirketi Enedis, fırtınanın elektrik kablolarında verdiği zarar nedeniyle Nord vilayetinde 17 bin Aisne'de 13 bin Yvelines ve Indre-et-Loire'da ise bin 200 olmak üzere toplamda 36 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığını belirtti.

Benzer şekilde Nouvelle-Aquitaine bölgesinde bulunan Dordogne kentinde de yıldırım düşmesi sonucu bir evde yangın çıktı. Touraine kentinde, Indre-et-Loire vilayetinde ise saatteki hızı 150 kilometreyi bulan rüzgarlar görüldü.

Saint-Roch'ta bir evin çatısı uçarken, Tours'da yaklaşık 2 santimetre büyüklüğünde dolu yağışı oldu.

Normandiya bölgesindeki Eure kentinde ise şiddetli rüzgarlar şehir merkezinde maddi hasara yol açtı. Rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar yoldaki araçlara zarar verdi.

Sıcak hava dalgasının etkisi altında kalan Fransa'da 24 Haziran'dan bu yana, geçmiş ortalamalara kıyasla fazladan bin civarında kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.