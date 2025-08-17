Fransa'da Sen Nehri'nde 4 Ceset Bulundu, Cinayet Soruşturması Açıldı
Fransa'nın Val-de-Marne vilayetinde Sen Nehri'nde bulunan 4 erkek cesedi üzerine başlatılan soruşturmada, iki cesette darp izleri tespit edildi. Olayla ilgili cinayet şüphesi var.
Fransa'da Sen Nehri'nde 4 cesedin bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, 13 Ağustos'ta Val-de- Marne vilayetine bağlı Choisy-le-Roi'da Sen Nehri'nde 4 erkek cesedi bulundu.
Vilayetin bağlı olduğu Creteil Savcılığı, iki ceset üzerinde yapılan otopside "darp izlerinin" tespit edildiğini ve cinayet şüphesiyle soruşturma açıldığını duyurdu.
Savcılık, cesetlerden yalnızca birinin kimliğinin belirlenebildiğini, diğerlerinin kimliklerine ve ölüm tarihine ilişkin incelemenin sürdüğünü bildirdi.
Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel