Fransa'da polis şiddetine tepki

Fransa'da, polislerin bir kişiyi gözaltına aldığı sırada darbettiği görüntüler kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntüye göre, Fransa'nın Val-d'Oise vilayetine bağlı Argenteuil kentinde yaşanan olayda, polisler gözaltına almak için bir kişiyi yere yatırdı.

Görüntülerde, polislerden birinin bu kişinin üzerine çıktığı ve "kapat çeneni" şeklinde bağırdığı, o sırada başka bir polisin şüphelinin kafasına tekme attığı görüldü. Bu görüntülerin sosyal medyadan yayınlanması ise kamuoyunda tepki topladı.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekili Paul Vannier, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada polisin savunmasız bıraktığı kişiye böyle bir şiddet uygulamasının kabul edilemez olduğunu belirterek, konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Bir diğer LFI milletvekili Thomas Portes ise açıklamasında, birkaç gün önce Paris'in 20. bölgesinde El Hacen Diarra isimli bir gencin polis karakolunda tutulduğu sırada öldüğünü hatırlatarak, Argenteuil'de yaşanan şiddet olayıyla "polisin her geçen gün cumhuriyet değerlerinin dışına çıktığını" kaydetti.

Portes, "polis şiddeti ve sistematik ayrımcılıkla mücadelenin öncelikli kılınması" çağrısı yaptı.

Fransa'nın başkenti Paris'in 20. bölgesinde El Hacen Diarra isimli bir gencin polisler tarafından gözaltına alındığı anlar 17 Ocak'ta sosyal medyaya yansımıştı. 35 yaşındaki gencin daha sonra polis karakolunda hayatını kaybettiği bildirilmişti. Fransa'da muhalif siyasiler polis şiddetine tepki göstererek adalet çağrısı yapmıştı.