Haberler

Fransa'da polis şiddetine tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın Argenteuil kentinde bir polis memurunun gözaltına aldığı bir kişiye şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Muhalefet milletvekilleri, durumu eleştirerek polis şiddeti ve ayrımcılıkla mücadele çağrısı yaptı.

Fransa'da, polislerin bir kişiyi gözaltına aldığı sırada darbettiği görüntüler kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntüye göre, Fransa'nın Val-d'Oise vilayetine bağlı Argenteuil kentinde yaşanan olayda, polisler gözaltına almak için bir kişiyi yere yatırdı.

Görüntülerde, polislerden birinin bu kişinin üzerine çıktığı ve "kapat çeneni" şeklinde bağırdığı, o sırada başka bir polisin şüphelinin kafasına tekme attığı görüldü. Bu görüntülerin sosyal medyadan yayınlanması ise kamuoyunda tepki topladı.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekili Paul Vannier, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada polisin savunmasız bıraktığı kişiye böyle bir şiddet uygulamasının kabul edilemez olduğunu belirterek, konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Bir diğer LFI milletvekili Thomas Portes ise açıklamasında, birkaç gün önce Paris'in 20. bölgesinde El Hacen Diarra isimli bir gencin polis karakolunda tutulduğu sırada öldüğünü hatırlatarak, Argenteuil'de yaşanan şiddet olayıyla "polisin her geçen gün cumhuriyet değerlerinin dışına çıktığını" kaydetti.

Portes, "polis şiddeti ve sistematik ayrımcılıkla mücadelenin öncelikli kılınması" çağrısı yaptı.

Fransa'nın başkenti Paris'in 20. bölgesinde El Hacen Diarra isimli bir gencin polisler tarafından gözaltına alındığı anlar 17 Ocak'ta sosyal medyaya yansımıştı. 35 yaşındaki gencin daha sonra polis karakolunda hayatını kaybettiği bildirilmişti. Fransa'da muhalif siyasiler polis şiddetine tepki göstererek adalet çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var

Son haftaların en kritik toplantısı başladı! İşte masadaki konular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uykucu Trump! Daha tam ayılmadan Macron'dan o haberi almış

Uykucu Trump! Daha tam ayılmadan Macron'dan o haberi almış
Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak

Karar çıktı! Servetine servet katacak
Ekonomistler, faizde indirim bekliyor

Perşembe öncesi ekonomistlerin tek bir beklentisi var
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Uykucu Trump! Daha tam ayılmadan Macron'dan o haberi almış

Uykucu Trump! Daha tam ayılmadan Macron'dan o haberi almış
Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok

Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok
Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı

Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı