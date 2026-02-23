Haberler

Fransa'da bir kişiyi silahla öldüren polis hakkında kasten adam öldürme suçlamasıyla dava açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın Nord vilayetinde, bir polis memuru kendisini bıçakla yaralayan 31 yaşındaki bir kişiyi vurarak öldürdü. Olay sonrası polis memuruna kasten adam öldürme suçlamasıyla dava açıldı.

Fransa'nın Nord vilayetinde 31 yaşındaki kişiyi silahla vurarak öldüren polis memuru hakkında kasten adam öldürme suçlamasıyla dava açıldı.

Ulusal basının Valenciennes Savcılığı açıklamasına dayandırdığı haberlere göre, 18 Şubat'ta Nord vilayetine bağlı Valenciennes Belediyesinde görevli polis memuru kendisini elinden bıçakla yaralayan 31 yaşındaki kişiye birden fazla kez ateş etti.

Göğsünden vurulan kişinin hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan polis memuru 21 Şubat'ta soruşturma hakimlerinin karşısına çıkarıldı.

Valenciennes Savcılığı, polis memurunun adli gözetim altında tutulduğunu ve hakkında kasten adam öldürme suçlamasıyla dava açıldığını bildirdi.

Olay

Savcılık açıklamasına göre, komşulardan gelen ihbar üzerine polis memurları Valenciennes'de yaşayan 31 yaşındaki kişinin evine gitti. Polis memurları "Yardım edin" diye bağıran kişiye yere yatmasını emretti.

Emri reddeden adam, kendisine müdahale eden memurlardan birini elinden bıçakla yaraladı.

Yaralı memurun 3 kez ateş ederek göğsünden vurduğu kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis şiddeti ile gündeme gelen Fransa'da, ocak ayında gözaltına alınırken şiddet uygulanan 35 yaşındaki Moritanyalı götürüldüğü karakolda hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı

Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Türkiye'nin konuştuğu çocuk gürültüsü dehşetinde yeni gelişme! Bakan Gürlek olaya el attı

Türkiye'nin konuştuğu dehşete Bakan Gürlek el attı!
Başı kapalı, göbeği açık fotoğraf paylaşan Zeynep Bastık'a tepki var

Baş kapalı, göbek açık! İnfial yaratan fotoğraf
Eski polisti, kartel lideri oldu! ABD detayı operasyona damga vurdu

Ölümü ülkeyi kaosa sürükledi, eski mesleğini duyan şaşırıyor
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız

Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var

Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var