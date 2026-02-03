Haberler

Fransa'da okuldaki bıçaklı saldırıda bir öğretmen yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın Sanary-sur-Mer kentinde bir öğrencinin öğretmenine gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda, 60 yaşındaki öğretmenin hayati tehlikesi bulunuyor. Olayla ilgili 14 yaşındaki öğrenci gözaltına alındı.

Fransa'nın Sanary-sur-Mer kentinde ortaokulda yaşanan bıçaklı saldırıda yaralanan bir öğretmenin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Sanary-sur-Mer'deki bir ortaokulda öğretmenin bıçaklı saldırıya uğradığını belirtti.

Geffray, düşüncelerinin söz konusu öğretmen ve tüm eğitim camiasıyla olduğunu vurgulayarak, olay yerine gitmekte olduğunu duyurdu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Toulon Cumhuriyet Savcısı Raphael Balland, saldırının yerel saatle 14.00 sıralarında yaşandığını ve 14 yaşındaki bir öğrencinin sınıftayken 60 yaşındaki öğretmenini birçok kez bıçakladığını aktardı.

Balland, öğrencinin "cinayete teşebbüs" gerekçesiyle gözaltına alındığını, öğretmenin ise hayati tehlikesinin bulunduğunu ifade etti.

Fransa'nın Bas-Rhin vilayetine bağlı Benfeld kasabasında bir ortaokulda 24 Eylül 2025'te de 14 yaşındaki bir öğrenci, 65 yaşındaki bir öğretmeni bıçakla yüzünden yaralamıştı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Türkiye'deki zirve öncesi Trump'tan İran'a bir tehdit daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein'in dairesinde bir kadınla görüntülenen bakan, kadının kim olduğunu hatırlamadığını söyledi

Epstein'in dairesinde bir kadınla fotoğrafı çıktı hatırlamıyorum dedi
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri 'patronluk' yapıyormuş

Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri ise geceleri...
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Komşusu baba ve oğlunu otomobille ezip yaralayan sanığa hapis istemi; o anlar kamerada

Baba ile oğlunun ecel terleri döktüğü anlar kamerada
Epstein'in dairesinde bir kadınla görüntülenen bakan, kadının kim olduğunu hatırlamadığını söyledi

Epstein'in dairesinde bir kadınla fotoğrafı çıktı hatırlamıyorum dedi
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza

Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak

Avrupa ülkesinde devrim niteliğinde "sosyal medya" adımı