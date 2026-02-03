Fransa'da okuldaki bıçaklı saldırıda bir öğretmen yaralandı

Fransa'nın Sanary-sur-Mer kentinde ortaokulda yaşanan bıçaklı saldırıda yaralanan bir öğretmenin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Sanary-sur-Mer'deki bir ortaokulda öğretmenin bıçaklı saldırıya uğradığını belirtti.

Geffray, düşüncelerinin söz konusu öğretmen ve tüm eğitim camiasıyla olduğunu vurgulayarak, olay yerine gitmekte olduğunu duyurdu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Toulon Cumhuriyet Savcısı Raphael Balland, saldırının yerel saatle 14.00 sıralarında yaşandığını ve 14 yaşındaki bir öğrencinin sınıftayken 60 yaşındaki öğretmenini birçok kez bıçakladığını aktardı.

Balland, öğrencinin "cinayete teşebbüs" gerekçesiyle gözaltına alındığını, öğretmenin ise hayati tehlikesinin bulunduğunu ifade etti.

Fransa'nın Bas-Rhin vilayetine bağlı Benfeld kasabasında bir ortaokulda 24 Eylül 2025'te de 14 yaşındaki bir öğrenci, 65 yaşındaki bir öğretmeni bıçakla yüzünden yaralamıştı.