Fransa'da Orman Yangınlarıyla Bağlantılı 59 Kişi Gözaltına Alındı

SEINE-ET-MARNE, 15 Temmuz (Xinhua) -- Fransa'nın Seine-et-Marne bölgesindeki Fontainebleau Sarayı'nın önünden geçen itfaiye aracı, 14 Temmuz 2026.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülke genelinde orman yangınlarıyla bağlantılı olarak 59 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Nunez, gözaltına alınanlar arasında Paris'in güneydoğusundaki Seine-et-Marne bölgesinde bulunan Fontainebleau Ormanı'ndaki yangınla bağlantılı iki şüphelinin de yer aldığını söyledi.

Fontainebleau Ormanı'nda pazar akşamı başlayan yangın, pazartesi günü de yayılmaya devam etmişti. (Fotoğraf: Wu Huiwo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua