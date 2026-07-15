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Fransa'da Orman Yangınlarıyla Bağlantılı 59 Kişi Gözaltına Alındı

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Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ülke genelinde orman yangınlarıyla bağlantılı 59 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Fontainebleau Ormanı'ndaki yangınla bağlantılı iki şüpheli de gözaltına alınanlar arasında.

SEINE-ET-MARNE, 15 Temmuz (Xinhua) -- Fransa'nın Seine-et-Marne bölgesindeki Fontainebleau Sarayı'nın önünden geçen itfaiye aracı, 14 Temmuz 2026.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülke genelinde orman yangınlarıyla bağlantılı olarak 59 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Nunez, gözaltına alınanlar arasında Paris'in güneydoğusundaki Seine-et-Marne bölgesinde bulunan Fontainebleau Ormanı'ndaki yangınla bağlantılı iki şüphelinin de yer aldığını söyledi.

Fontainebleau Ormanı'nda pazar akşamı başlayan yangın, pazartesi günü de yayılmaya devam etmişti. (Fotoğraf: Wu Huiwo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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