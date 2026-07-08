Fransa'da orman yangınına müdahale eden bir itfaiye eri hayatını kaybetti

Fransa'da onlarca vilayette orman yangını riski devam ederken, Savoie vilayetindeki bir yangına müdahale eden gönüllü itfaiye eri yaşamını yitirdi.

Fransa'da devam eden aşırı sıcaklar, ülkede orman yangını riskini artırıyor.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'un verilerine göre, güney kesimleri başta olmak üzere ülkenin büyük bir bölümünde yangın riski sürüyor.

Yangın riski nedeniyle ülkenin Pyrenees-Orientales, Aude, Herault, Gard, Vaucluse, Drome ve Bouches-du-Rhone bölgelerinde kırmızı alarm, 47 vilayette ise turuncu alarm verildi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, 22 yaşındaki gönüllü bir itfaiye erinin Savoie vilayetindeki bir orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybettiğini ifade etti.

Öte yandan, orman yangını riski nedeniyle kırmızı alarm verilen Pyrenees-Orientales ve Drome vilayetlerinde günlerdir devam eden orman yangınları henüz kontrol altına alınamadı.

Pyrenees-Orientales Valiliğinden yapılan açıklamada, Trevillach köyünde devam eden orman yangınında şu ana kadar 4 bin 900 hektarlık alanın küle döndüğü belirtildi.

Drome Valiliğinden yapılan açıklamada ise vilayete bağlı Die kasabasındaki ormanlık alanda şimdiye kadar 2 bin 200 hektarlık alanın küle döndüğü kaydedildi.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, 6 Temmuz'da Mecliste yaptığı konuşmada, yaz mevsiminde ülkede 14 bin 500 hektardan fazla yeşil alanın yandığını açıklamıştı.

İçişleri Bakanı Nunez, dün yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde çıkan yangınlarda rol oynadığından şüphe edilen 6 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.