Fransa'da, 34 ülkeden "herkes için güvenli ve uygun nükleer enerji" sağlanmasına ilişkin ortak bildiri

Fransa'da düzenlenen Nükleer Enerji Zirvesi'nde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 34 ülke, güvenli ve uygun fiyatlı nükleer enerji sağlanması için ortak bildiri imzaladı. Bildiride nükleer enerjinin sürdürülebilir kalkınma ve enerji güvenliği için kilit bir unsur olduğu vurgulandı.

Fransa'da düzenlenen Nükleer Enerji Zirvesi kapsamında Türkiye'nin de aralarında olduğu 34 ülke, "herkes için güvenli ve uygun fiyatlı nükleer enerji" sağlanmasına ilişkin ortak bildiri imzaladı.

Paris'te düzenlenen Nükleer Enerji Zirvesi kapsamında yayımlanan ortak bildiriye, Türkiye, Ermenistan, Belçika, Kanada, Çin, Hırvatistan, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Japonya, Ürdün, Kazakistan, Litvanya, Fas, Moğolistan, Pakistan, Hollanda, Polonya, Güney Kore, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Çekya, Romanya, İngiltere, Ruanda, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İsveç, Ukrayna ve Vietnam imza attı.

Bildiride, nükleer enerjinin "küresel sera gazı emisyonunu azaltmak, enerji güvenliğini ve çeşitliliğini sağlamak, uzun vadeli sürdürülebilir kalkınmayı, temiz, adil ve eşitlikçi enerjiye geçişi teşvik etmek için kilit bir unsur olduğu" vurgulandı.

Nükleer enerjinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) standartlarıyla uyumlu şekilde hem bu enerjiyi üreten hem de gelişmekte olan ülkeler için 'enerji güvenliğinin temel yapı taşı' olması hedeflendiği belirtilen bildiride nükleer enerjiyi teşvik edecek finansal araçların geliştirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Bildiride, yeni nükleer enerji santrallerinin inşasının desteklenmesi, mevcut reaktörlerin işletilmesine devam edilmesi ve küçük modüler reaktörler dahil nükleer enerji potansiyelinin tam olarak ortaya çıkarılması taahhüdünde bulunuldu.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
