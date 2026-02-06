Haberler

Fransa'da mahkeme, milletvekiline siber zorbalık uygulayan 6 kişiyi mahkum etti

Fransa'da bir yerel mahkeme, milletvekili Aly Diouara'ya yönelik ırkçı ve Müslüman karşıtı siber zorbalık uygulayan 6 kişiyi mahkum etti. Karar, ırk temelli nefretin suç olarak tanınmasının önemini vurguladı.

Fransa'da yerel mahkeme, Milletvekili Aly Diouara'ya yönelik ırkçı, Müslüman karşıtı (İslamofobi) nitelikli siber zorbalık uygulayan 6 kişiyi mahkum etti.

Diouara'nın avukatı Victoire Stephan tarafından yapılan açıklamada, ırka dayalı nefretin bir görüş değil, suç olduğu belirtildi.

Açıklamada, Paris Ceza Mahkemesinin dün aldığı kararla Diouara'nın maruz kaldığı toplu siber zorbalığın ırkçı nitelik taşıdığının tanındığı ifade edilirken, bu davada yargılanan 6 sanığın hapis, para ve staj cezalarına çarptırıldığı aktarıldı.

Fransa'da bir seçilmişe yönelik zorbalığın tanındığı öncü kararlardan biri olduğu vurgulanan açıklamada, davadaki 7. sanığın ise 23 Şubat'ta duruşmasının düzenleneceği bilgisine yer verildi.

"Bu karar, emsal teşkil ediyor"

Diouara, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Adalet sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kararla, maruz kaldığı saldırıların ırkçı ve Müslüman karşıtı (İslamofobi) niteliğinin tanındığına dikkati çeken Diouara, "Toplu halde nefret bir görüş değil, bu bir suç. Bu karar, emsal teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, 6 sanık, para cezası ve 4 ay tecilli hapis arasında değişen farklı cezalara çarptırıldı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
