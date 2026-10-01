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Fransa'da Meteo-France'ın kırmızı alarm verdiği Herault ve Gard'da yollar kapandı

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Fransa'nın güneyindeki Herault ve Gard'da şiddetli yağışlar yolları kapattı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Meteo-France'ın kırmızı alarm verdiği bölgede Saint-Hippolyte-du-Fort'a bir günde 335 milimetre yağış düştü, Gard Valiliği vatandaşları evlerinde kalmaya çağırdı.

Fransa'nın güneyindeki Herault ve Gard vilayetlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle yollar kapandı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'ın sel riski nedeniyle kırmızı alarm verdiği Herault ve Gard'da, şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Gard vilayetinin batısındaki Saint-Hippolyte-du-Fort kasabasına bir günde 335 milimetre yağış düşerken bu rakamın kasabaya 2 ayda düşen yağışa eşdeğer olduğu belirtildi.

Vilayete bağlı Colognac kasabasında ise 54 günlük yağışa karşılık gelen 299 milimetre yağış bir günde görüldü.

Gard Valiliği yolların ve iş yerlerinin sular altında kaldığı vilayette vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyardı. Ayrıca vilayetteki bazı yollar ve köprüler trafiğe kapatıldı.

Herault'da ise Prades-le-Lez ve Moules-et-Baucels kasabaları en çok yağış alan kısımlar oldu.

Vilayette 3 kamp alanı tahliye edilirken itfaiye ekipleri onlarca kişiyi güvenli bölgelere sevk etti.

Kaynak: AA
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