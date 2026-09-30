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Fransa'da liseli eylemlerinde bakanlar 202 yaralı ve 625 gözaltı bildirdi

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Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği eylemler sürerken bakanlar, eylemlere ilişkin açıklama yaptı. Eylemlerde öğrenci, eğitim personeli ve güvenlik güçleri dahil toplam 202 kişi yaralandı, 625 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği ve bazı şiddet olaylarının yaşandığı eylemlerde öğrenci, eğitim personeli ve güvenlik güçleri dahil 202 kişinin yaralandığı bildirildi.

Fransa'da geçen hafta başlayan lise öğrencilerinin eylemleri bugün de devam etti.

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray ve Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, eylemlere ilişkin başkent Paris'te basın toplantısı düzenledi.

Geffray, liselilerin taleplerine çözüm bulmaya yönelik bir "danışma" platformu açacaklarını dile getirerek, öğrencilerin bu platformda ayrıca endişelerini de ifade edebileceğini belirtti.

Eylemlerin başından bu yana 119 öğrenci ve eğitim personelinin yaralandığını aktaran Geffray, bu durumun Eğitim Bakanlığı için eşi benzeri görülmemiş bir durum olduğunu kaydetti.

Geffray, eylemler sırasında son derece şiddet yanlısı grupların da yer aldığını savunarak, hayatlarını öğrencilerine adayan kamu personeline yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Eylemlerde 625 kişi gözaltına alındı

Nunez ise söz konusu eylemin ülke genelinde 356 okulu kapsadığına işaret ederek, liselilerin eylemlerinin yayıldığını ve bazı eğitim kurumlarının önünde şiddet olaylarının ciddi şekilde arttığını kaydetti.

Eylemler kapsamında 625 kişinin gözaltına alındığını belirten Nunez, 83 güvenlik gücünün ise yaralandığını ifade etti.

Nunez, bazı memurlara yönelik farklı cisimler fırlatıldığını ve şiddet uygulandığını söyleyerek, Ulusal Polis Genel Müfettişliği'nin (IGPN) eylemlerde yaralanan öğrencilerle ilgili açılan 3 soruşturmayı yürüteceğini aktardı.

İki bakanın aktardığı verilere göre, eylemler kapsamında yaralananların sayısı toplamda 202 oldu.

Kaynak: AA
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