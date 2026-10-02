Fransa'da liseli eylemlerinde 735 okul etkilendi, 3 eğitim personeli yaralandı

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Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, lise öğrencilerinin eylemlerinden 735 okulun etkilendiğini belirtti.

Geffray, Paris'te öğrenci sendikalarıyla yaptığı görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Okul binaları, sınıflardaki öğrenci sayısı ve ders takvimleriyle ilgili sorunları belirlediklerini ifade eden Geffray, bu akşamdan itibaren "liselerde demokrasi" konusunda bir çalışma başlatacağını duyurdu.

Geffray, gelecek haftadan itibaren rektörlerle birlikte eksik personel olan okullara öğretmen atamalarını hızlandırmaya yönelik bir plan başlatacaklarını belirterek, bugün 735 okulun liselilerin eylemlerinden etkilendiğini kaydetti.

Bugünkü eylemler sırasında 3 eğitim personelinin yaralandığını bildiren Geffray, eylemler sırasında "son derece şiddetli olayların" yaşandığını söyledi.

Fransa'da lise öğrencileri, geçen haftadan bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okulları için daha fazla maddi imkan ve personel talebiyle eylemler düzenliyor.

Kaynak: AA