Fransa'da Kuş Gribi Alarm Seviyesi Yükseldi

Güncelleme:
Fransa, kümes hayvanı çiftliklerine yönelik koruma önlemlerini artırarak kuş gribi risk seviyesini 'orta'dan 'yüksek'e çıkardı. Bu karar, göçmen kuşlar arasında patojenik kuş gribi vakalarının artışı nedeniyle alındı.

PARİS, 23 Ekim (Xinhua) -- Fransa, kümes hayvanı çiftliklerine yönelik koruma önlemlerini artırmak amacıyla kuş gribi risk seviyesini çarşamba gününden itibaren "orta" seviyeden "yüksek" seviyeye çıkardı.

Tarım Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada kararın, Avrupa genelinde ve Fransa'da göçmen kuşlar arasında son derece patojenik kuş gribi vakalarındaki artış nedeniyle alındığı belirtildi.

"Yüksek" alarm seviyesi kapsamında ülke genelinde kümes hayvanları ve kafes kuşlarının kapalı alanlarda tutulması gibi daha sıkı önleyici tedbirler uygulanacak. Bulaşma riskinin bulunduğu bölgelerde çiftlikler arası su kuşu nakillerinden önce virolojik testler yapılacak ve çiftlik personeline daha sıkı erişim kontrolleri uygulanacak.

Bakanlık, son iki hafta içinde ticari kümes hayvanı çiftliklerinde 4, arka bahçe kümeslerinde ise 3 son derece patojenik kuş gribi salgını tespit edildiğini ve bunların tamamının Atlantik göç koridoru üzerinde yer aldığını açıkladı.

