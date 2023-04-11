Fransa'da kilisede Paskalya ayini sırasında kafasına haç düşen 6 yaşındaki kız öldü

Fransa'nın Rhone bölgesinde Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın dirilişinin kutlandığı Paskalya Yortusu dolayısıyla yapılan kilise ayininde kafasına haç düşen 6 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Fransa'nın Rhone bölgesinde Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın dirilişinin kutlandığı Paskalya Yortusu dolayısıyla yapılan kilise ayininde kafasına haç düşen 6 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Bölge Savcılığından yapılan açıklamaya göre, Anse kentindeki Hristiyan toplumu, Paskalya ayini için kilisede toplandı.

Burada ziyaretçilere ayrılan alandaki pencerenin önünde oyun oynayan ve ismi açıklanmayan küçük kızın başına yukarıdan 2 metre uzunluğundaki ahşap bir haç düştü.

Başından ağır yaralanan 6 yaşındaki kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Savcılık, olaya ilişkin soruşturma başlattı.