Fransa'da katliam hazırlığındaki neo-nazi genç yakalandı - Haberler

Fransa'da katliam hazırlığındaki neo-nazi genç yakalandı Fransa'nın Ardeche kentinde saldırı hazırlığında olan 20 yaşındaki neo-nazi genç gözaltına alındı. Saldırı gerçekleştirmek için silah arayışında olduğu ifade edilen gencin Yahudileri, siyahileri, kadınları ve LGBT üyelerini tehdit ettiği videoları da ele geçirildi. Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSI), sosyal medya ve kripto mesaj uygulamaları üzerinden "HeinrichHimmler88" takma adlı ve Hitler hayranı bir kişinin ırkçı söylemlerinin yer aldığı mesajlar tespit etti. Güvenlik güçleri adresine yaptığı baskında şahsı gözaltına alırken 20 yaşındaki gencin Yahudileri, siyahileri, kadınları ve LGBT üyelerini tehdit ettiği videolarının ele geçirildiği aktarıldı. SALDIRI ÖNCESİ SİLAH ARAYIŞDA OLDUĞU BELİRLENDİ Gencin saldırı gerçekleştirmek için silah arayışında olduğu ifade edildi. Savcılığın talebiyle aşırı sağ profilli şahıs hakkında "bireysel terör teşebbüsü" gerekçesiyle soruşturma açıldığı belirtiliyor. DAHA ÖNCE DE AŞIRI SAĞCILARIN EVLERİNDE SİLAH BULUNDU 3 Haziran'da Alsas'ın güneyinde yer alan Haut-Rhin bölgesinde de 4 aşırı sağcı kişinin evlerine yapılan baskında yüklü miktarda silah ele geçirilmiş, şahıslardan 2'si salıverilirken 2'sine 10 yıl hapis cezası verilmişti. AA / Esra Taşkın - Güncel Togo Cumhuriyeti Fransa Güncel Haberler

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