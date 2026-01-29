Haberler

Fransa'da itfaiyecilerle polisler karşı karşıya geldi! Arbede çıktı
Fransa'nın Lille kentinde kötü çalışma koşullarını protesto eden yüzlerce itfaiyeciye polis müdahale etti. Eylemciler çevre yolunu trafiğe kapatırken, polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı.

Fransa'nın kuzeyindeki Lille kentinde kötü çalışma koşullarını protesto eden itfaiyeciler ile polis arasında arbede yaşandı.

Fransa'da yüzlerce itfaiyeci, kötü çalışma koşullarına tepki olarak Lille kentinde gösteri düzenledi. İş kıyafetleri ve ellerinde araç lastiğiyle eyleme katılan itfaiyeciler, Lille'de çevre yoluna çıkarak araç trafiğinin aksamasına neden oldu.

POLİS İLE İTFAİYECİLER ARASINDA ARBEDE

Personel eksikliğine tepki gösteren itfaiyeciler, eylemlerine Bölgesel İtfaiye ve Kurtarma Servisi binasının önünde devam etti. İtfaiyeciler, yol üzeri ve binanın önündeki çöp bidonlarını, araç lastiklerini ve çeşitli eşyaları ateşe verdi.

Polis, binaya girmeye çalışan itfaiyecilere biber gazıyla müdahale etti. Gerilimin artmasına sebep olan polis müdahalesi sırasında, memurlar ve itfaiyeciler arasında arbede yaşandı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
