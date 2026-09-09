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Fransa'da itfaiyeciler daha fazla personel ve imkan talebiyle grev başlattı

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Fransa'da itfaiyeciler, daha fazla personel ve imkan talebiyle 6 haftalık greve başladı.

Fransa'da itfaiyeciler, daha fazla personel ve imkan talebiyle 6 haftalık greve başladı.

İtfaiye sendikalarının temsilcileri, Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez ile başkent Paris'te itfaiyecilerin çalışma koşullarına ilişkin yeni yasa tasarısını görüştü.

Görüşme sonrası sendikaların sözcüsü Xavier Boy, basına yaptığı açıklamada, tasarıyla ilgili hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.

Söz konusu tasarının çok sayıda temel meseleyi göz ardı ettiğini ifade eden Boy, artık Fransa'nın karşı karşıya olduğu risklerle mücadele edemediklerini kaydetti.

İtfaiyeciler, 29 Eylül'de başkent Paris'te gösteri düzenleyecek.

İtfaiye sendikalarının çağrısıyla ülke genelindeki itfaiyeciler, daha fazla imkan ve personel talebiyle 6 haftalık grev başlattı.

Fransa'da yaklaşık 256 bin itfaiye eri bulunuyor

Aşırı sıcakların etkili olduğu Fransa'da bu yıl orman yangınları nedeniyle 117 bin hektarlık alan zarar görmüştü.

Yangınlara müdahale eden itfaiye erlerinden 4'ü hayatını kaybetmiş, 230'dan fazla itfaiyeci yaralanmıştı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, Fransa'da yaklaşık 256 bin itfaiye eri bulunuyor. Söz konusu itfaiyecilerin yüzde 17'si profesyonel olarak bu mesleği yaparken, yüzde 5'i askerlerden oluşuyor.

İtfaiye erlerinin yüzde 78'i ise farklı mesleklerde çalışan "gönüllü itfaiyeciler" kategorisine giriyor.

Kaynak: AA
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