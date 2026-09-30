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Fransa'da Herault ve Gard'da sel riski nedeniyle alarm kırmızıya yükseltildi

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Fransa'nın güneyindeki Herault ve Gard vilayetlerinde sel riski nedeniyle kırmızı alarm verildiği bildirildi. Meteo-France, iki vilayet için alarmı turuncudan kırmızıya yükseltirken SNCF, Nimes'den Clermont-Ferrand'a tren seferlerinin iki yönlü iptal edildiğini duyurdu.

Fransa'nın güneyindeki Herault ve Gard vilayetlerinde sel riski nedeniyle kırmızı alarm verildiği bildirildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, sabah saatlerinden itibaren Herault ve Gard vilayetlerinde etkili olacak şiddetli yağış ve rüzgarlara karşı uyardı.

İki vilayet için sel riski nedeniyle alarm seviyesinin turuncudan kırmızıya yükseltildiğini bildiren Meteo-France, Lozere, Ardeche ve Bouches-du-Rhone için de turuncu alarmın devam ettiğini açıkladı.

Fransız demiryolu şirketi SNCF ise olumsuz hava koşulları nedeniyle Gard vilayetinin idari merkezi Nimes'den iç kesimlerdeki Puy-de-Dome vilayetinin Clermont-Ferrand kentine yapılacak tren seferlerinin iki yönlü olarak iptal edildiğini duyurdu.

Kaynak: AA
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