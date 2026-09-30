Fransa'da Herault ve Gard'da sel riski nedeniyle alarm kırmızıya yükseltildi

Fransa'da Herault ve Gard'da sel riski nedeniyle alarm kırmızıya yükseltildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa'nın güneyindeki Herault ve Gard vilayetlerinde sel riski nedeniyle kırmızı alarm verildiği bildirildi. Meteo-France, iki vilayet için alarmı turuncudan kırmızıya yükseltirken SNCF, Nimes'den Clermont-Ferrand'a tren seferlerinin iki yönlü iptal edildiğini duyurdu.
Fransa'nın güneyindeki Herault ve Gard vilayetlerinde sel riski nedeniyle kırmızı alarm verildiği bildirildi.
Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, sabah saatlerinden itibaren Herault ve Gard vilayetlerinde etkili olacak şiddetli yağış ve rüzgarlara karşı uyardı.
İki vilayet için sel riski nedeniyle alarm seviyesinin turuncudan kırmızıya yükseltildiğini bildiren Meteo-France, Lozere, Ardeche ve Bouches-du-Rhone için de turuncu alarmın devam ettiğini açıkladı.
Fransız demiryolu şirketi SNCF ise olumsuz hava koşulları nedeniyle Gard vilayetinin idari merkezi Nimes'den iç kesimlerdeki Puy-de-Dome vilayetinin Clermont-Ferrand kentine yapılacak tren seferlerinin iki yönlü olarak iptal edildiğini duyurdu.