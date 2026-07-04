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Fransa'da Tüm Zamanların En Sıcak Haziran Ayı Yaşandı

Fransa'da Tüm Zamanların En Sıcak Haziran Ayı Yaşandı
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Fransa'da bu yıl haziran ayı, 1947'den bu yana kaydedilen en sıcak haziran olarak tarihe geçti. Ortalama sıcaklık 22,7°C'ye ulaşırken, 24-25 Haziran ülke genelinde en sıcak günler olarak kayıtlara geçti. 72 bölgede kırmızı alarm verildi.

PARİS, 4 Temmuz (Xinhua) -- Fransa'da bu yıl haziran ayının, kayıtların tutulmaya başlandığı 1947'den bu yana kayda geçen en sıcak haziran olduğu bildirildi. Haziran 2026'da ortalama sıcaklık, 1991-2020 dönemi normallerinin 3,8 santigrat derece üzerine çıkarak 22,7 santigrat dereceye ulaştı.

Fransa'nın ulusal meteoroloji kurumu Meteo-France'ın cuma günü açıkladığı aylık iklim raporuna göre, 2026 yılının haziran ayında ortalama sıcaklıklar, Haziran 2003'te kaydedilen önceki rekoru geride bıraktı. Haziran 2023'te sıcaklıklar, 1991-2020 ortalamasının 3,5 santigrat derece üzerinde ölçülmüştü. 17 Haziran'da başlayan tarihi sıcak hava dalgası nedeniyle 22-26 Haziran tarihleri arasında ülke genelinde benzeri görülmemiş sıcaklıklar yaşandı.

24-25 Haziran günlerinin, ay farkı gözetmeksizin Fransa'da kayda geçen en sıcak günler olduğunu belirten Meteo-France, ulusal 24 saatlik ortalama sıcaklığın 1947'den bu yana ilk kez 30 santigrat dereceye ulaştığını bildirdi.

Beklenenden erken gelen ve uzun süren şiddetli sıcak hava dalgası ülkede 30 Haziran'a kadar devam etti. Ülkede toplam 72 bölgede kırmızı sıcak hava dalgası alarmı verildiğini kaydeden kurum, bunu alarm sisteminin kurulduğu 2004'ten bu yana benzeri görülmemiş bir seviye diye nitelendirdi.

Kaynak: Xinhua
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