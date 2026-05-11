Fransa: Ülkeye Dönen Bir Hondius Yolcusunda Hantavirüs Semptomları Görüldü

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, Hondius kruvaziyer gemisinde bulunan 5 Fransız vatandaşından birinin dönüş yolunda hantavirüs semptomları gösterdiğini açıkladı. Yolcular tıbbi tahliye uçağıyla Fransa'ya ulaştı ve karantinaya alındı.

PARİS, 11 Mayıs (Xinhua) -- Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, Hondius kruvaziyer gemisinde bulunan 5 Fransız vatandaşından birinin ülkeye dönüş sırasında hantavirüs semptomları göstermeye başladığını açıkladı.

Lecornu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, pazar öğleden sonra tıbbi tahliye uçağıyla Fransa'ya ulaşan 5 yolcunun vakit geçirilmeksizin bir sonraki duyuruya kadar sıkı karantina altına alındığını belirtti.

Başbakan, tıbbi bakım altına alınan yolcuların, testlerden ve sağlık değerlendirmelerinden geçeceğini kaydetti.

