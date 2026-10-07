Fransa'da gençlerin yüzde 80'i geleceğinden endişeli, ülkeyi terk etmeyi düşünüyor

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Fransa'da yapılan anket, gençlerin yaklaşık yüzde 80'inin gelecekleriyle ilgili endişeli olduğunu ve ülkeyi terk etmeyi düşündüğünü gösterdi.

Ipsos araştırma şirketi tarafından 2027 cumhurbaşkanı seçimleri öncesi adaylara siyasi önerilerde de bulunan sivil toplum örgütü "Jeunesse 2027" için yapılan anket kapsamında Fransız gençlere geleceklerine ilişkin düşünceleri soruldu.

23 Haziran-5 Ağustos'ta yapılan ve 18-29 yaşlarındaki 3 binden fazla kişiyi kapsayan ankete göre, gençlerin yüzde 80'i gelecekleri konusunda endişeli ve bu durumdan siyasetçileri sorumlu tutuyor.

Katılımcıların sadece yüzde 25'i siyasi sorumluların gençlein karşı karşıya kaldıkları gündelik sorunlardan haberdar olduğunu ve onların yararına kararlar aldığını belirtiyor.

Gençlerin yaklaşık yüzde 80'i Fransa'da bir gelecek hayal etmiyor ve ülkeyi terk etmeyi düşünüyor, yüzde 34'ü de Fransa dışında bir hayat kurmak için ciddi planlar yapıyor.

Toplumun diğer kesimlerinde olduğu gibi ülkede alım gücünün düşmesinden ve yaşadıkları maddi sıkıntıdan şikayet eden gençler, seçimlere katılımın da bu tabloyu çok değiştirmeyeceği görüşünde.

Ancak ankete göre, gençlerin yüzde 80'i yaklaşan cumhurbaşkanı seçimlerinde sandığa gitmek istiyor.

Fransa'da gençlerin daha iyi eğitim koşulları talebiyle düzenlediği lise eylemleri farklı kesimlerin de desteğiyle günlerdir sürüyor.

Kaynak: AA