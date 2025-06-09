Fransa'da Gazze'ye Destek Gösterileri

Fransa'nın birçok kentinde Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan ve İsrail tarafından alıkonulan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na destek gösterileri yapıldı.

Fransa'da Lille, Toulouse ve başkent Paris dahil birçok şehirde, İsrail'in Gazze ablukasını kırmaya çalışan Madleen gemisindeki aktivistleri alıkoymasına tepki gösterildi.

Solcu partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce kişi, Filistin'e destek verdi.

Göstericiler, ellerinde Filistin bayraklarıyla "Filoya Özgürlük" ve "Gazze ablukasını kaldırın" sloganları attı.

Fransa Filistin Dayanışma Derneği (AFPS), yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in Madleen gemisine yönelik "korsanlık eylemini" kınadı. Açıklamada, gemideki aktivistlerin "yasa dışı şekilde alıkonularak zorla İsrail'e götürüldüğü" vurgulandı.

Gemide 12 kişi bulunuyor

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyor.